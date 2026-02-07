El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo variable, con un inicio de jornada que promete ser mayormente despejado. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Se prevén condiciones de cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas posteriores a las 15:00. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 9 mm en total.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

La probabilidad de tormentas eléctricas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica, lo que podría afectar a actividades al aire libre. Por lo tanto, es aconsejable planificar cualquier actividad exterior con antelación y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la humedad aumente, lo que podría generar una sensación de frío al caer la noche. En resumen, el día de hoy en Almonte será un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con tormentas y lluvias, lo que requerirá estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.