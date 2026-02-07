El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 9 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir de casa. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que alcanzarán los 37 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta el 96% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Aljaraque necesiten paraguas a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían generar momentos de inestabilidad climática que afecten las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con nubes y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.