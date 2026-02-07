El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente en la tarde. A partir de las 13:00 horas, se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Las probabilidades de precipitación se incrementan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que es muy probable que los habitantes de La Algaba se enfrenten a lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán a medida que avance la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 10:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas siguientes. La tarde se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que rondarán los 13 grados. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 78 km/h en su punto máximo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día de hoy en La Algaba se presentará con un inicio despejado, pero se transformará en un ambiente lluvioso y tormentoso por la tarde, por lo que se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.