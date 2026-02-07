El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sitúe alrededor de 1 grado. A medida que avance el día, la sensación térmica podría mejorar ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 3-4 grados en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable, soplando del oeste y suroeste con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío más aguda, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 19:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:46.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y tormentas puede hacer que las condiciones sean inestables, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre cualquier aviso meteorológico.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día propenso a la inestabilidad, por lo que es importante estar preparado para cambios repentinos en el tiempo. En resumen, se prevé un día de lluvia ligera, viento fuerte y temperaturas frescas, características típicas de un invierno en Alcalá la Real.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.