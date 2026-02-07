El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a cielos más cubiertos hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la mañana. A medida que el sol avance en el cielo, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 14 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque con la sensación de frescor debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frías de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes y posibles precipitaciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un periodo de lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 90% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas acompañadas de lluvia escasa.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca y contribuir a la inestabilidad del tiempo, especialmente durante las tormentas.

En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con la llegada de nubes y lluvias a medida que avanza la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.