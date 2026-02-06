El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 6 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, y se espera que a partir de la madrugada y hasta el mediodía, el cielo se cubra de nubes, con la posibilidad de lluvias escasas.
La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que durante la mañana se registren entre 0.2 y 0.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y potencialmente lluvioso.
A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Desde la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto y tormentas que podrían acompañar a la lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, pero bajando a 11 grados por la tarde y llegando a los 9 grados hacia la noche.
El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 68 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 98% a lo largo del día.
La probabilidad de tormenta es notable, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y aumentando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante la tarde.
En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo cambiante, con lluvias, tormentas y un descenso en las temperaturas. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las medidas necesarias para protegerse de la inclemencia del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
