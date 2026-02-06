El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 6 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, y se espera que a partir de la madrugada y hasta el mediodía, el cielo se cubra de nubes, con la posibilidad de lluvias escasas.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que durante la mañana se registren entre 0.2 y 0.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y potencialmente lluvioso.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Desde la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto y tormentas que podrían acompañar a la lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, pero bajando a 11 grados por la tarde y llegando a los 9 grados hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 68 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 98% a lo largo del día.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y aumentando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante la tarde.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo cambiante, con lluvias, tormentas y un descenso en las temperaturas. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las medidas necesarias para protegerse de la inclemencia del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.