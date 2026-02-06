El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Utrera se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . A primera hora, se espera que la temperatura ronde los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 51 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunos.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad significativa de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, con un 90% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría dar lugar a chubascos intensos en cortos periodos de tiempo, lo que requerirá precaución en las actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, los cielos permanecerán mayormente cubiertos, con momentos de nubosidad intensa que podrían limitar la visibilidad. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que las nubes comiencen a despejarse, dando paso a intervalos de sol, aunque las lluvias podrían persistir en algunas áreas.

Los ciudadanos de Utrera deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de viento fuerte, alta humedad y la probabilidad de tormentas sugiere que será un día en el que se deben tomar precauciones, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.