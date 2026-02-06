El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 10 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 a 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la ciudad. Las lluvias serán más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que la actividad tormentosa sea más notable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 55 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío.

A lo largo de la tarde, la nubosidad se mantendrá densa, y aunque las lluvias pueden disminuir ligeramente, la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 85% de probabilidad en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser intermitentes, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.