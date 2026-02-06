El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La temperatura oscilará entre los 10 y 16 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el día comience despejado, es probable que se produzcan chubascos a medida que se acerque la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 80% entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a poco nuboso y finalmente a cubierto, con tormentas y lluvias escasas en la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con mínimas de 10 grados en la noche. Es recomendable que los residentes de Tomares se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir, especialmente en las horas de la tarde cuando la probabilidad de lluvia y tormenta es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.