El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían traer consigo ligeras precipitaciones.
La temperatura durante la mañana oscilará entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco. A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que podría resultar en un ambiente más templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.
En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 95% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
Las probabilidades de precipitación son significativas, alcanzando un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 55% en la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 70% en las primeras horas y un 95% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvias. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que se preparen para un día inestable, manteniendo precauciones ante el viento y las posibles tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
