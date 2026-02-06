El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, La Rinconada se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán despejados, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 13 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia haga su aparición a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en los periodos de mayor inestabilidad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 85% en ese mismo intervalo.

La humedad relativa se mantendrá elevada a lo largo del día, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto, combinado con las condiciones de viento, podría generar una sensación de bochorno en los momentos previos a la lluvia.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque la mañana se presenta más tranquila, las condiciones climáticas se tornarán adversas en la tarde. Se recomienda estar preparados para la lluvia y las tormentas, especialmente si se planea salir durante las horas críticas.

En resumen, La Rinconada experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio drástico hacia la tarde, donde la lluvia y las tormentas tomarán protagonismo. Es un día para estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

