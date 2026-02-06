El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Puente Genil se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90%.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y se espera que el viento se calme un poco hacia el final del día.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al desplazarse debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.