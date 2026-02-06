El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría descender a valores de 2 a 6 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, con un total estimado de hasta 3 mm a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque no se prevén tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían producirse en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, es importante recordar que estas lluvias son necesarias para el mantenimiento de los ecosistemas locales y la agricultura en la región.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones meteorológicas, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y el viento fresco que podría intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.