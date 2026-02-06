El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 6 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 11 grados. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera entre 4 y 6 grados, debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más activas del día. Esto generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 50 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta el 100% en algunos periodos, especialmente entre las 7:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, con un 90% de probabilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se aconseja estar alerta ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a presentar intervalos de nubes altas hacia la tarde, aunque la nubosidad persistirá. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con altas probabilidades de tormenta y lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.