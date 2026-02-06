El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Palma del Río se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con mínimas que podrían descender a los 10 grados en las horas más frías de la noche.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne muy nuboso, especialmente en las horas centrales. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando un total acumulado de hasta 3 mm en algunas áreas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente durante la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos moderados y aumentando a medida que se acerquen las tormentas. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 95% entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:50, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque se mantendrán los cielos cubiertos. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 10 grados .

En resumen, Palma del Río experimentará un día de inestabilidad, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.