El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante la madrugada, donde se espera una precipitación de 0.2 mm. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y para el mediodía, el cielo estará cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 48 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 100% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 14 mm. Además, existe un alto riesgo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 95% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones adversas en la zona.

Por la noche, se espera que la situación meteorológica continúe siendo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán a unos 11 grados , y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca estar preparados para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas, y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.