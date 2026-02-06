El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. En particular, se espera que entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las primeras horas del día. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 24 y 39 km/h, lo que podría causar incomodidad al salir al exterior.
Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, aunque la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas eléctricas en la zona.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. La tarde se presentará con cielos muy nubosos, y aunque las lluvias podrían disminuir hacia la noche, la probabilidad de chubascos persistirá.
Es un día que invita a permanecer en interiores, disfrutar de actividades bajo techo y estar preparados para las inclemencias del tiempo. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse bien si se necesita salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
