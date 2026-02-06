El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 3 mm en las horas más intensas, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles inconvenientes en el tráfico.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.