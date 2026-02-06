El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 6 de febrero de 2026, Montilla se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En particular, se anticipa que las lluvias sean más intensas entre las 07:00 y las 13:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Posteriormente, la actividad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados durante la tarde y la noche.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento también podrían provocar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.
La humedad relativa será alta, rondando el 75% al 100% durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias serán menos probables, el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias. Por la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con una ligera disminución en la actividad de lluvia y un descenso en las temperaturas, que podrían llegar a los 8 grados .
En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el viento y la lluvia, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital