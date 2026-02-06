El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, se prevé un tiempo variable en Moguer, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados que se mantendrán hasta las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones se tornarán más inestables.

La temperatura oscilará entre los 10 y 16 grados , con un leve descenso hacia la tarde. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas agradables, alrededor de 13 grados, pero se espera que bajen a 12 grados en la tarde y 11 grados al caer la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en esos intervalos. Se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en total durante el día. La lluvia será más probable en la tarde, cuando la nubosidad aumente y se generen intervalos nubosos con posibilidad de tormentas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. Se recomienda precaución a quienes se desplacen al aire libre, ya que las rachas pueden ser intensas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. En resumen, se aconseja a los habitantes de Moguer estar preparados para un día de clima variable, con lluvias y tormentas en la tarde, y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.