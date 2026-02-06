El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una sensación térmica que podría descender a 5 grados debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 6 grados. La sensación térmica podría bajar a 3 grados, lo que hará que la noche sea especialmente fría. La puesta de sol se producirá a las 18:45, marcando el inicio de un periodo de oscuridad que, junto con las condiciones meteorológicas, podría hacer que la noche sea más fría y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.