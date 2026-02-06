El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso con probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica nubosidad significativa y la posibilidad de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría intensificar la percepción de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría coincidir con los momentos de mayor actividad de lluvia. La velocidad del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h en la mayoría de los periodos.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que indican hasta 5 mm de lluvia en total. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 75% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 10 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, se recomienda a los marcheneros que se preparen para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.