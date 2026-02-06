El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos de nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un ligero descenso en la temperatura hacia la tarde, donde se espera que se sitúe en torno a los 14 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% y bajando gradualmente a un 77% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé una probabilidad del 95% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea escasa, pero no se descartan chubascos aislados, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 95% en el mismo periodo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, comenzando con 18 km/h a primera hora y aumentando a medida que avanza el día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las rachas más intensas se prevén entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando el viento podría ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 11 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:54, marcando el inicio de una noche que podría traer consigo más lluvias. En resumen, se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvia y viento fuerte, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.