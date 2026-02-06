El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente.

A partir de las 4 de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación comenzará a ser más notable, alcanzando hasta 0.8 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mairena del Alcor necesiten paraguas a lo largo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero descenso hacia la tarde, con temperaturas que podrían bajar a 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 68 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Este viento, combinado con la alta probabilidad de tormentas, sugiere que se podrían producir fenómenos meteorológicos severos, especialmente entre las 13 y las 19 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%.

A medida que se acerque la noche, la situación comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.