El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche y las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 73% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en las zonas abiertas y expuestas, por lo que se debe tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 95% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría generar condiciones adversas en la tarde y noche. Se aconseja a los habitantes de Lucena estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las lluvias podrían persistir. La puesta de sol se espera para las 18:47, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y seguir las indicaciones de las autoridades meteorológicas.

