El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias más intensas en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lora del Río experimenten lluvias a lo largo del día. Se espera que la precipitación acumulada sea significativa, con valores que podrían llegar hasta 7 mm en total, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 36 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. Las rachas de viento podrían ser especialmente fuertes en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría afectar la sensación de frío y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan en capas y estén preparados para condiciones húmedas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de tormenta en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Los intervalos nubosos con lluvia escasa continuarán hasta la noche, cuando se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque las lluvias deberían ir disminuyendo hacia el final del día.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.