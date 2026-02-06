El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo más lluvioso, que se prevé entre las 2 y las 3 de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y ventoso.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de tormenta sean más probables, con un 95% de probabilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y en actividades al aire libre debido a estas condiciones climáticas adversas.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 8 y 9 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las condiciones de viento seguirán siendo notables, con velocidades que podrían llegar a los 30 km/h, lo que mantendrá la sensación de frío.

Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad de tormenta. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial para enfrentar el día. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

