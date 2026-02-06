El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, se espera en Lepe un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, con intervalos nubosos que se intensificarán hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, y subiendo hasta un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a 10 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 93% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 81% hacia la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente al caer la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h por la mañana, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% en las primeras horas y un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Lepe deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones son más propensas a la inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad continúe, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, lo que podría hacer que la noche se sienta fresca y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de mal tiempo y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.