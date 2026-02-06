El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Lebrija se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 90% en la mañana y disminuirá a un 80% por la tarde, generará una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más intensos. Esta situación podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La dirección del viento, junto con la alta humedad, podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Los ciudadanos deben tener precaución al conducir y considerar alternativas en caso de que las condiciones climáticas se deterioren.

A lo largo de la tarde, se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. Por la noche, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán presentes. La temperatura descenderá a unos 11 grados, lo que indicará un cierre de jornada fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.