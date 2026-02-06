El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, se prevé un tiempo variable en Jaén, con predominancia de cielos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque podría haber intervalos de cielos poco nubosos en algunos momentos. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente con la humedad relativa que se situará en torno al 75%. La sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 13:00, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es posible que se produzcan tormentas acompañadas de lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total durante el día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas nocturnas.

El viento, que será un factor importante a lo largo del día, se intensificará, con rachas que podrían superar los 28 km/h en la tarde. Esto, sumado a la humedad, podría generar una sensación de frío más pronunciada, especialmente al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, así que es recomendable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.