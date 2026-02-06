El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% en las primeras horas del día y aumentando a un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será tranquila, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde. Las lluvias esperadas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.6 mm, pero la posibilidad de tormentas también está presente, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos en que las lluvias se intensifiquen. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución.

En resumen, el día en Isla Cristina comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se transformará en una tarde más inestable con la llegada de nubes y lluvias. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de tormentas. La combinación de viento, humedad y precipitaciones hará que sea un día interesante desde el punto de vista meteorológico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.