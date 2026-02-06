El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Huelva se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de recuperarse a 14 grados por la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 94% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 64% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias se prevén escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.4 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Además, existe una probabilidad del 95% de tormentas durante este periodo, lo que podría generar un ambiente más inestable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:58, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un ambiente más fresco y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.