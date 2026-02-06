El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 6 de febrero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta variable, con un predominio de cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado que dará paso a intervalos de nubes, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas experimenten alguna lluvia durante estas horas. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde-noche.
La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre, especialmente en horas de mayor viento y posibles tormentas.
En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde y noche. Es un día para estar preparados, con paraguas a mano y abrigos listos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La comunidad de Dos Hermanas debe estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital