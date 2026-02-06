El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta variable, con un predominio de cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado que dará paso a intervalos de nubes, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas experimenten alguna lluvia durante estas horas. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde-noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre, especialmente en horas de mayor viento y posibles tormentas.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde y noche. Es un día para estar preparados, con paraguas a mano y abrigos listos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La comunidad de Dos Hermanas debe estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.