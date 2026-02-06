El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Écija se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la presencia de nubes. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 13 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso, especialmente durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en las horas más activas de la lluvia.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias y el viento, podría generar condiciones propensas a tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 90% en algunos periodos del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados , lo que hará que la noche sea fresca. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, hoy en Écija será un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento notable. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.