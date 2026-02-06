El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían dar paso a cielos más cubiertos hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 13 grados durante las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son significativas, especialmente en la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 85% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, las condiciones podrían volverse inestables, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta más fresca en comparación con los valores termométricos.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:54, la nubosidad aumentará, y las condiciones podrían volverse más inestables, con la posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará con cielos cubiertos, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Coria del Río deben prepararse para un día de contrastes, donde el sol dará paso a la lluvia y las tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.