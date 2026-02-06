El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A partir de la tarde, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 70% durante la mañana y un 95% en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el servicio eléctrico y precauciones en la vía pública debido a la combinación de viento y lluvia.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia intensa. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 9 grados en la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es aconsejable que los habitantes tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.