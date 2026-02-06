El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse, especialmente a partir de la tarde. A las 17:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 60%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y el viento.

La precipitación será escasa, con un total estimado de 3 mm a lo largo de la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia los 10 grados . La dirección y velocidad del viento podrían influir en la percepción del frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, con mínimas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.