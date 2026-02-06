El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Cartaya se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría afectar la percepción térmica.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en ese intervalo. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.4 mm, pero es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir durante esas horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá a despejar, permitiendo disfrutar de un final de jornada tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre, siempre que se esté preparado para el fresco.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio despejado, seguido de nubosidad y posibilidades de lluvia, con temperaturas agradables y un viento notable. Es un día que invita a disfrutar del aire libre, pero con precauciones ante la inminente lluvia.

