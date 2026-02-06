El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Carmona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente durante la tarde, cuando se espera un aumento en la probabilidad de tormentas. Las condiciones meteorológicas indican un 80% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Carmona deben estar preparados para posibles chubascos intensos. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 litros por metro cuadrado en este periodo, lo que podría causar algunas molestias en la circulación y actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 72 km/h en su punto máximo, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en zonas abiertas. Se recomienda precaución al desplazarse y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados , mientras que la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La noche traerá consigo cielos mayormente cubiertos, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se reducirá a un 15% hacia la medianoche.

Los periodos de mayor actividad eléctrica se concentrarán entre las 1 y las 7 de la tarde, por lo que es aconsejable evitar actividades al aire libre durante esos momentos. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Carmona se presenta como un día de contrastes, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

