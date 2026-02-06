El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 11 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad comenzará a aumentar, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar a los 2 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más ventosas. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 74% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque las lluvias continuarán siendo una posibilidad.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 18:53, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 10 grados , lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Camas se prevé un inicio de día despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias y tormentas posibles. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.