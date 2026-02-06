El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las condiciones de nubosidad continuarán, con momentos de muy nuboso y cubierto, lo que podría dar lugar a lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 24 km/h y aumentando en las horas centrales, alcanzando su punto máximo en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, ya que las tormentas pueden ser intensas y acompañadas de rachas de viento fuertes.

En la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia las 19:00. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 90%. Las condiciones de cielo cubierto persistirán hasta el ocaso, que se producirá a las 18:47, momento en el cual la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad.

Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento y la lluvia puedan afectar la seguridad. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.