El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, acumulando hasta 5 mm de lluvia en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una sensación de mayor frío debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 90-96%. La combinación de estas condiciones puede hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, sumada a la lluvia, podría generar un ambiente algo tempestuoso, por lo que se aconseja precaución al desplazarse por la localidad.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad variable, con momentos de tormenta que podrían ser más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 85%. Durante estos periodos, es posible que se produzcan descargas eléctricas, por lo que se recomienda mantenerse en lugares seguros y evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de pesadez en el ambiente.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.