El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan temprano.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, con cielos poco nubosos. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Desde las 15:00 horas, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevén intervalos de lluvia. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Bormujos necesiten paraguas y ropa impermeable.

Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores que podrían llegar a 0.5 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en las horas pico de lluvia. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 14 grados en la tarde, lo que, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar un ambiente fresco y, en ocasiones, incómodo. La velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más intenso durante la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas caerán a 10 grados hacia el final del día, y la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 85%. La puesta de sol se producirá a las 18:54, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, se tornará gris y lluvioso en su transcurso. Los residentes de Bormujos deben estar preparados para un tiempo cambiante y llevar consigo las precauciones necesarias para enfrentar la lluvia y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.