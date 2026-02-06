El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 10 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en el periodo de mayor actividad, que se espera entre las 05:00 y las 10:00.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán menos intensas, se espera que continúen de manera intermitente. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el final de la jornada. La humedad se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad significativa de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, por lo que se recomienda precaución a los ciudadanos.

El ocaso se producirá a las 18:43, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la posibilidad de un espectáculo natural con las tormentas. Se aconseja a los habitantes de Bailén que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.