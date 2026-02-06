El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia escasa. A medida que avance el día, las condiciones se tornarán más inestables, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la tarde. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados en las horas más frías de la noche, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 litros por metro cuadrado en las horas pico. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Baeza deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en momentos de mayor intensidad. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará hasta el 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y, en algunos casos, tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a niveles más fríos, y la sensación térmica se verá afectada por el viento persistente. En resumen, se prevé un día de clima variable y húmedo en Baeza, con la necesidad de estar preparados para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.