El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con lluvias escasas que se intensificarán en los periodos posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 11 grados, que descenderá a 10 grados en la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85% durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 92% en la mañana.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que en general se mantengan entre 20 y 34 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían ser más frecuentes en la tarde y la noche. Las condiciones climáticas sugieren que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación de frío sea notable, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones.

En resumen, Baena experimentará un día muy nuboso con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. La alta probabilidad de tormentas y la presencia de viento fuerte hacen que sea un día propenso a condiciones climáticas adversas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.