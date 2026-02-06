El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Ayamonte se prepara para un día con un tiempo variable que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, manteniendo un ambiente despejado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir del mediodía, la situación comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando gradualmente, y para la tarde, se prevé un cielo nuboso con intervalos de nubes más densas. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde. Además, existe un 95% de probabilidad de tormenta en este mismo periodo, lo que podría traer consigo rachas de viento intensas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Las rachas máximas podrían llegar a los 45 km/h, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 10 grados . La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que es importante estar atentos a las condiciones si se planea salir.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con posibilidades de lluvia y tormenta. Es un día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precauciones para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.