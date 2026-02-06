El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este último soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h, lo que generará un ambiente ventoso y fresco.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 9 mm, lo que indica que se podrían registrar lluvias intensas en algunos momentos. Además, la probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 95% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Durante la mañana, se prevén intervalos de lluvia escasa, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad de las precipitaciones podría aumentar, acompañada de tormentas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la calidad del aire, la alta humedad y las condiciones de lluvia podrían contribuir a un ambiente más fresco y limpio, aunque la combinación de viento y lluvia puede generar sensaciones de incomodidad para aquellos que son sensibles a estos cambios climáticos.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . La lluvia podría continuar en menor intensidad, pero la posibilidad de tormentas se mantendrá hasta bien entrada la noche. Los residentes de Arahal deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar este día de clima inestable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.