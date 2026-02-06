El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más activo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 12 grados, que descenderá a 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 70% y el 95% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 13:00 a 19:00. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan en intensidad. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 100% hasta las 19:00, pero las cantidades de lluvia serán menores, con valores que podrían rondar entre 0.1 y 0.2 mm. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados por la tarde, y se espera que caiga a 9 grados al caer la noche.

En resumen, Andújar experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.