El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas durante el mediodía.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en esos intervalos. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en total a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, rondando entre el 72% y el 96%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, así que es importante tener en cuenta la velocidad del viento al salir. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.